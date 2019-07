Formula 1, Toto Wolff non usa mezze misure dopo le qualifiche di Hockenheim: “la Ferrari è malata”

Il team principal della Mercedes ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari

La giornata nera della Ferrari ad Hockenheim non è passata inosservata nemmeno in casa Mercedes, con la scuderia campione del mondo che è riuscita ad ottenere l’ennesima pole position con Hamilton davanti a Verstappen e Bottas.

Toto Wolff si è soffermato nel post qualifiche sui guai tecnici occorsi a Vettel e Leclerc, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di Sky Uk: “per la Ferrari è un peccato, ed è un peccato anche per Sebastian nel suo gran premio di casa, perché abbiamo bisogno di lui per il pubblico. Potete vedere quanto sia giù di corda ora. La Ferrari ha davvero una malattia che ha bisogno di cure. Abbiamo bisogno di loro per un campionato competitivo. La qualifica è iniziata in maniera terribile, perché non abbiamo capito la mancanza di passo, ma poco a poco l’abbiamo ritrovato”.

Valuta questo articolo