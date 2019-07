Formula 1, Toto Wolff fa la danza della pioggia: “Silverstone? Spero in un week-end freddo e piovoso”

Il team principal della Mercedes ha parlato in vista della gara inglese, sperando in un week-end piovoso che possa avvantaggiare la sua scuderia

Interrotta in Austria la striscia di otto vittorie consecutive in questa stagione, la Mercedes riparte adesso con maggiore motivazione, preparandosi all’appuntamento di Silverstone.

La gara inglese sarà un’importante spartiacque per le Frecce d’Argento, decise a prendersi l’intero bottino per incamerare punti pesanti in ottica Mondiale. Le alte temperature percepite in Austria non hanno giovato alla Mercedes, che spera in un clima molto più freddo in Inghilterra per ritornare a dominare. Questa è la speranza di Toto Wolff, intervenuto ai microfoni di Auto Bild: “speriamo in una Silverstone fredda e piovosa. In Austria abbiamo cercato solamente di sopravvivere e di raffreddare tutto al meglio. La temperatura deve essere entro i 28 gradi, che è il punto limite. A Le Castellet è stato così e abbiamo dominato, speriamo che la storia si ripeta”.

