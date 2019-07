Formula 1, Wolff si lecca i baffi: “battaglia durissima tra Bottas e Hamilton, mi sono divertito un sacco”

Il team principal della Mercedes si è complimentato con i propri piloti per il bello spettacolo offerto in pista

La Mercedes domina il Gp di Silverstone, piazzando l’ennesima doppietta di questo splendido Mondiale. Lewis Hamilton vince davanti a Valtteri Bottas, centrando il successo numero sei sul tracciato inglese.

Un risultato soddisfacente per Toto Wolff, apparso felicissimo ai microfoni di Sky Sport F1: “Bottas oggi è andato molto veloce, la battaglia tra i due è stata molto forte: la gara mi è piaciuta tantissimo. Cosa ho pensato nei primi giri quando battagliavano? Come squadra adesso sappiamo gestire meglio queste situazioni e stamattina abbiamo detto che era importante avere una bella lotta ma con rispetto per il compagno di squadra. Per Hamilton vincere qui è come un pilota italiano che vince a Monza, è la cosa più grande. Oggi c’erano 250 mila persone, è la gara più importante per lui“.

