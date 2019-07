Formula 1, Toto Wolff se la prende con le… celebrazioni: “crediamo nel karma, ecco cosa abbiamo capito”

Il team principal della Mercedes ha analizzato il disastro con cui si è chiuso il Gp di Germania, facendo una sorprendente ammissione

Toto Wolff ha fretta di cancellare il Gp di Germania, chiuso con solo due punti all’attivo, frutto peraltro della penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi nel post gara.

Il team principal della Mercedes non ha usato mezze misure per definire la gara di Hockenheim, un vero e proprio disastro sia per Hamilton che per Bottas. Interrogato sull’andamento del Gp, l’austriaco ha ammesso: “non è facile quando hai a che fare con giornate del genere. Abbiamo avuto un inizio discreto di gara, con un buon passo. Ma poi tra incidenti, vetture fuori pista a causa delle condizioni difficili, chiamate sbagliate ai box, la gara è iniziata ad andare nel verso sbagliato. L’incidente di Hamilton è stato un evento sfortunato perché ha avuto il crash proprio prima dell’ingresso in pitlane e i meccanici non erano preparati. Abbiamo poi sbagliato anche le chiamate ai box. Bottas? Tanti altri piloti hanno commesso errori, come Leclerc, ma in generale è stata una brutta giornata per i nostri piloti. Semplicemente, non sarebbe potuta andare peggio. Le celebrazioni per i 125 anni della scuderia? Questo mostra che non puoi concederti distrazioni, devi focalizzarti solo sul lavoro. Non siamo superstiziosi, ma crediamo nel karma. Questa è una giornata di cui far tesoro

