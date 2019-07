Formula 1, Sebastian Vettel fa mea culpa: “l’incidente con Verstappen? E’ stata colpa mia, vi dico perchè”

Il pilota tedesco si è scusato prima con Verstappen e poi ha spiegato l’errore che lo ha spinto a tamponare l’olandese

E’ finita malissimo la gara di Sebastian Vettel a Silverstone, il pilota tedesco infatti ha chiuso in fondo alla classifica per colpa di un incidente con Verstappen, causato proprio da lui stesso.

Un tamponamento tanto pericoloso quanto spettacolare, in cui il ferrarista ha avuto senza dubbio la peggio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vettel ha provato a fare chiarezza: “è stato un mio errore, pensavo ci fosse spazio all’interno e non sono riuscito ad evitare l’incidente. La gara stava andando bene fino a quel momento, sarebbe stato dura resistere ma alla fine ho fatto un scelta sbagliata. Aveva fatto un errore alla 15 e ho pensato di riprovare a superarlo, ma non ho avuto tanto tempo per decidere dove andare. Sono contento del passo in gara. Le Red Bull? Non mi hanno sorpreso, già il venerdì erano molto forti e ci aspettavamo che sarebbero state vicine a noi“.

