Formula 1, Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente: “non sono arrabbiato con Vettel”

Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione

Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro.

Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra Gasly. Dopo aver incassato le scuse di Vettel nel post gara, Mad Max ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “direi che sono deluso, non arrabbiato perchè Seb non lo ha fatto apposta. Stavamo lottando e lui ha sottovalutato un pochino la direzione che avrei preso. Ha frenato tardi e mi ha colpito. Eravamo più veloci in gara della Ferrari, era difficile superarli ma il team ha fatto una strategia fantastica per me. Sul rettilineo eravamo anche competitivi, questo mi è piaciuto non poco. La lotta con Leclerc? E’ stata dura, non volevo rischiare troppo perchè ero più veloce. Stavo cercando di trovare il momento giusto, ma non ci sono riuscito”.

