Formula 1, Toto Wolff ammette: “dovremo difenderci in partenza, le nostre gomme saranno meno competitive”

Il team principal della Mercedes ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse dalla Mercedes con entrambe le macchine in prima fila

Settima prima fila tutta Mercedes della stagione, un risultato strabiliante per le Frecce d’Argento che continuano a dominare questo Mondiale di Formula 1. Questa volta è Bottas a scattare dalla pole position, avendo preceduto Hamilton di soli sei millesimi.

Soddisfatto Toto Wolff per quanto visto oggi in pista, anche se il team principal austriaco continua a non fidarsi delle Ferrari: “la sfida è arrivata un po’ come una sorpresa, ma alla fine in Q3 loro sono andati leggermente più indietro e noi leggermente più avanti. Il grip è aumentato con il passare delle sessioni, l’intera macchina si è scaldata e tutto ciò ha fatto sì che il risultato venisse nella nostra direzione. In partenza nei primi metri dovremo difenderci, perché le nostre gomme saranno meno competitive. Successivamente, speriamo di poter mettere in mostra il nostro ottimo passo gara emerso dalle prove libere del venerdì”.

