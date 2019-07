Formula 1, Ricciardo in Ferrari al posto di Vettel? L’australiano allo scoperto: “vi dico la verità”

Il pilota della Renault continua ad essere accostato alla Ferrari nel caso in cui Vettel dovesse dire addio al Cavallino

Continuano ad inseguirsi le voci di un possibile addio di Sebastian Vettel alla Ferrari al termine di questa stagione, nonostante il suo contratto termini alla fine del 2020.

Si susseguono le indiscrezioni che vorrebbero addirittura un ritiro dall’attività agonistica per il tedesco, ormai rassegnato a non poter più competere per il titolo mondiale. A prenderne il posto sulla monoposto rossa per molti potrebbe essere Ricciardo, ma l’australiano ha spento queste voci ai microfoni di Auto Week: d essere sinceri, ho visto articoli del genere negli ultimi tre o quattro anni consecutivi, quindi non è nulla di nuovo per me. Ho il mio contratto, è un contratto solido fino alla fine del 2020, è stato un accordo per due anni. Quindi, se Seb se ne andasse via quest’anno, questa sarebbe la sua decisione, ma io non sarei coinvolto in questo. Ci sono ancora un sacco di cose da fare per quest’anno. Penso che l’Austria abbia tolto un po’ di vento dalle nostre vele, perché prima avevamo avuto un buon rendimento tra Monaco, Canada e Francia. Ovviamente ci siamo sentiti come se non avessimo reso a dovere in Austria. Sono stato un po’ al telefono con gli ingegneri questa settimana e ho cercato di capire. A Silverstone dovrebbe andare meglio, penso che abbiamo compreso un po’ i motivi”.

