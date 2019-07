Formula 1 – Hamilton in estasi, Bottas deluso e Leclerc sorridente: le parole dei top-3 nel parco chiuso

Le prime parole dei tre protagonisti del Gp di Silverstone, felici Hamilton e Leclerc mentre Bottas mastica amaro

Sesta vittoria a Silverstone per Lewis Hamilton, la settima in questa stagione che gli sta regalando il sesto titolo mondiale in carriera. Un dominio pazzesco quello del pilota della Mercedes, che allunga ulteriormente in classifica piloti, portandosi a + 39 da Bottas.

Una giornata da ricordare per il britannico, apparso euforico alle interviste del parco chiuso: “mi manca il respiro, sono felicissimo soprattutto perché questa vittoria è arrivata davanti al pubblico di casa e alla mia famiglia. Ogni anno che vengo qui ho sempre visto tantissima gente. Un giorno pensi di poterti abituare, ma mi son sentito come la prima volta. Spero che tutti si siano goduti questa giornata. Non avrei potuto vincere sei volte qui grazie al mio team e ai ragazzi in fabbrica, tutti loro mi sostengono. Quando dico grazie al team mi riferisco a duemila persone, io sono solo una ruota dell’ingranaggio e sono immensamente fiero di far parte di questa squadra“.

Deluso invece Bottas: “non ho molto da dire, congratulazioni a Lewis che ha fatto una grande gara. Per colpa della Safety Car Lewis mi ha fregato, non è stata la mia giornata. Il mio passo era buono, ma devo accettare il risultato. Il risultato di ieri è stato positivo, abbiamo lottato bene ma non è il momento di arrendersi”.

Soddisfatto infine Leclerc: “probabilmente la gara che mi son goduto di più, grandioso concludere al terzo posto ma è stato difficile. I primi due stint non sono andati bene, con la SC abbiamo perso posizioni ma sono felice di aver preso il podio. L’ultima gara mi ha aperto gli occhi, mi ha mostrato quanta strada possiamo fare. E’ bello per la F1 avere queste battaglie al limite e sono contento che questo Gp sia andato così“.

Valuta questo articolo