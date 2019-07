Formula 1, la clamorosa rivelazione di Marko: “abbiamo pensato di ritirare la Red Bull dal Mondiale”

Il manager austriaco ha rivelato il clamoroso pensiero avuto dai vertici del team di Milton Keynes, facendo luce sulla questione

Un pensiero davvero sconvolgente, balenato nella mente dei vertici della Red Bull subito dopo il Gp d’Austria. La possibilità che i Commissari di Gara levassero la vittoria a Verstappen aveva spinto Chris Horner e Helmut Marko a valutare l’ipotesi addio, ritirando la scuderia dal Mondiale a metà stagione.

A rivelarlo è stato lo stesso manager austriaco ai microfoni di Motorsport-Total.com: “se la vittoria ci fosse stata tolta, la decisione avrebbe sicuramente avuto un impatto. Non stavamo parlando concretamente di cosa avremmo fatto, ma ci siamo detti: ‘Se è così, la Formula 1 non è interessante’. Il pensiero è quello espresso da Max, quando ha detto: ‘Potremmo anche restare a casa‘. Certo che sarei stato sconvolto, ma ho sempre detto che ci dovrebbero essere regole diverse. Per prima cosa non dovrebbero esserci così tanti casi delegati ai commissari sportivi, e qualora interpellati, dovrebbero avere ampi margini di manovra per poter prendere le loro decisioni in tranquillità“.

Valuta questo articolo