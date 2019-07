Formula 1, Chris Horner shock: “il contatto Verstappen-Leclerc? Era compito di Charles spostarsi”

Il team principal della Red Bull ha sottolineato come fosse impensabile togliere la vittoria a Verstappen in Austria

Chris Horner non nasconde la propria gioia per la vittoria ottenuta in Austria, un successo costruito in tutto e per tutto da Max Verstappen, partito malissimo ma poi riuscito a rimontare fino alla prima posizione.

Sotto accusa è finito il suo sorpasso su Leclerc, una manovra giudicata regolare dai Commissari di Gara, che hanno così confermato il successo della Red Bull. Felice per questo esito il team principal della scuderia di Milton Keynes, che ha espresso la propria soddisfazione: “non vale la pena pensare alla loro decisione, perché francamente hanno preso la decisione giusta. E’ incomprensibile pensare che i commissari potessero cambiare il podio dopo una gara del genere. Quello che è accaduto è solo un tonico di cui la F1 aveva bisogno. Eravamo convinti che tutto potesse andare bene. A quel punto, però, la parola passa ai commissari e a quel punto non si sa mai. Penso però che Tom Kristensen e gli steward abbiano fatto la scelta giusta. Un giorno, probabilmente, le decisioni andranno contro di noi, ma è stata una gara leale difficile, ed è quello che dovrebbe essere la F1. Se guardate, Max è arrivato per primo all’apice della curva, poi a quel punto aveva il diritto di traiettoria. Spetta all’altro pilota frenare ed evitare l’incidente, altrimenti ci si tocca. E questo è il modo attraverso cui hanno giudicato il fatto i commissari di gara“.

