Formula 1, Hamilton ha le idee chiare in vista della gara: “so cosa fare per tenere dietro le Ferrari”

Il pilota britannico ha perso la pole position per sei millesimi, ma è già concentrato sulla gara di domani

Solo sei millesimi, quelli che hanno permesso a Valtteri Bottas di prendersi la pole position del Gp di Silverstone, costringendo Lewis Hamilton al secondo posto sulla griglia di partenza.

Un colpo difficile da incassare per il campione del mondo che, da gran pilota, volta lo sguardo già alla gara di domani, dove bisognerà superare il finlandese e tenere a bada le Ferrari: “oggi mi sono sentito meglio di ieri, le PL3 erano state buone. Il primo giro nel Q1 è stato magnifico ma poi è andato tutto storto. E’ incredibile, ho fatto quattro, cinque, sei giri ma semplicemente non era una buona giornata. Sono frustrato con me stesso, ma è andata così. Congratulazioni a Valtteri per l’ottimo lavoro che è riuscito a fare. Per me non sono state Qualifiche perfette, ma domani sarà lunga e farò il possibile per migliorare la mia posizione. Le simulazioni che abbiamo fatto ieri erano buone, quindi spero di poter sfruttare il vantaggio di gomme che avremo, nel senso che partiremo con le Medium contro le Soft della Ferrari, e fare un buon lavoro. Sarà interessante. Non sono sicuro di capire perché loro hanno scelto quelle gomme… forse per la partenza, magari. Sì, sarà interessante vedere come andrà la partenza”.

Hamilton ha parlato anche del problema vento: “durante le Qualifiche abbiamo avuto tante folate di vento, ma questo è dovuto al fatto che Silverstone ha poca protezione, per cui abbiamo avuto alcuni punti in cui è stato più complicato a causa di alcune folate, mentre in altri non abbiamo avuto problemi. Una o due soste? Credo che saranno abbastanza vicine tra loro le due opzioni. Penso che alla fine dipenderà da quanto a lungo si riescono a far durare le gomme. Poi c’è anche la possibilità di Safety Car e cose di questo tipo, quindi vedremo

