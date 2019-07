Formula 1, Lewis Hamilton ammette: “i guai occorsi alla Ferrari hanno alterato il contesto della battaglia”

Il pilota della Mercedes ha parlato in conferenza stampa delle qualifiche del Gp di Germania, soffermandosi anche sui problemi della Ferrari

Una pole position ottenuta senza faticare, Lewis Hamilton mette tutti in riga ad Hockenheim al termine di una sessione di qualifiche alquanto strana, conclusa davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas.

Fuori causa entrambe le Ferrari per problemi tecnici, con Leclerc che partirà decimo e Vettel addirittura ultimo. Queste le sensazioni di Lewis Hamilton in conferenza stampa: “è stata una sessione lineare, molto pulita. Il team ha fatto un grandissimo lavoro, ci ha messo nei momenti giusti in pista. Entrambe le Ferrari sono rimaste però escluse per problemi tecnici, dunque questo ha alterato un po’ il contesto della battaglia che ci aspettava. Il mio passo era buono, con loro in pista sarebbe stato però uno scontro ravvicinato. Dal Q2 in avanti mi son sentito meglio, è bellissimo iniziare il week-end in maniera così bella. Il meteo potrà essere una minaccia domani, non ho guardato le simulazioni di gara ma non è semplice superare qui. Ieri con le temperature non ci siamo trovati benissimo, se farà caldo per noi potrà essere difficile. Sicuramente dovremo spingere al massimo per evitare che i nostri avversari stiano vicini a noi“.

