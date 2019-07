Formula 1, Ross Brawn applaude la Ferrari: ma le sue parole sanno di beffa per il team di Maranello

Il direttore sportivo della Formula 1 ha applaudito la Ferrari per non aver presentato ricorso contro la decisione dei giudici di non penalizzare Verstappen in Austria

La decisione dei Commissari di Gara di non penalizzare Max Verstappen in Austria continua a far discutere, coinvolgendo anche Ross Brawn nell’analisi di quanto avvenuto a Spielberg.

Il direttore sportivo della Formula 1 ha espresso il proprio punto di vista sulla questione, applaudendo la Ferrari ma al tempo stesso acuendo quella sensazione di beffa avvertita domenica sera dagli uomini in rosso: “è stato ancora una volta un fine settimana deludente per la Ferrari, dopo che la squadra aveva dimostrato di essere in grado di competere con la Mercedes. Ma ci sono stati segnali incoraggianti per Mattia Binotto e il suo team. Chapeau alla decisione di rinunciare al ricorso contro la decisione dei Commissari per il bene dello sport. Sono stati certamente più competitivi di quanto siano stati a Barcellona. Charles Leclerc sta migliorando e Sebastian Vettel ha messo in pista una prestazione determinata dopo i problemi avuti in qualifica, che gli hanno ridotto in maniera significativa le possibilità di vincere. La Scuderia ha ancora un po’ da fare, ma è sulla strada giusta e sono sicuro che potrà raccogliere i frutti del suo lavoro molto presto”.

