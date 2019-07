Formula 1, Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel: applausi invece per Charles Leclerc

Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone

Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica.

Due situazioni commentate con il solito aplomb da Mattia Binotto, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Leclerc è stato bravo, per il modo in cui si difende e attacca. Il podio se lo è meritato. Una gara difficile per Sebastian, ha commesso un errore e ne è consapevole. Credo che il suo ritmo in gara non è stato male, ma il suo passo invece è stato buono. Siamo stati sorpresi dalla qualifica di ieri, oggi abbiamo avuto le nostre solite difficoltà. La macchina sta progredendo, ma il gap è ancora elevato con la Mercedes. Sono andati fortissimo Hamilton e Bottas, sfruttano al meglio le gomme cosa che invece non facciamo noi. Ma lavoreremo per migliorare anche su questo aspetto. Sebastian è consapevole delle sue difficoltà, lo dobbiamo aiutare in questo, dandogli una macchina competitiva. Sa quanto è importante non commettere certi errori, ma son sicuro che saprà reagire da solo. Duello Leclerc-Verstappen? La preoccupazione c’è sempre, ma lo spettacolo lo riconosco. La Red Bull ci sta mettendo alle corde, c’è da lavorare ma non ci perdiamo d’animo. Ora dobbiamo lavorare, analizzare con calma quanto successo oggi e da domani penseremo alla Germania“.

Valuta questo articolo