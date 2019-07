Formula 1, clima tesissimo in casa Haas: Gunther Steiner distrugge Magnussen e Grosjean

Il team principal della scuderia americana si è scagliato contro i propri piloti, colpevoli di essere venuti a contatto dopo poche curve dall’inizio del Gp di Silverstone

La situazione in casa Team Haas sta precipitando ogni giorno di più, i risultati non arrivano e gli errori di Magnussen e Grosjean si moltiplicano a dismisura.

Gli ultimi in ordine di tempo sono arrivati proprio a Silverstone, dove i due piloti si sono toccati in curva 5 dopo la partenza causando una doppia foratura. Un incidente che ha mandato su tutte le furie Gunther Steiner, durissimo nei confronti del danese e del francese: “quello che è successo è inaccettabile, ero stato molto chiaro con i miei piloti dopo quanto accaduto a Barcellona. Alla fine siamo in una posizione molto difficile al momento. Tutti stiamo lavorando davvero duro e venerdì sembrava potessimo avere chance di fare una gara decente. Il nostro passo nelle libere del venerdì era piuttosto buono. Centrarsi alla Curva 5 del primo giro di gara non è accettabile. È stata una gara molto deludente per noi, mi sembra ovvio. I nostri piloti hanno pensato di confrontarsi con una pala, in modo da scavare ancora più in profondità la buca in cui ci troviamo. Ognuno sta lavorando molto duro per uscire dal buco in cui ci troviamo in questo momento, penso che voi tutti possiate vedere quanto sto affermando. Stiamo facendo quasi l’impossibile, e poi abbiamo chance di arrivare a punti o comunque imparare come poterci migliorare. Ma poi succedono cose del genere e per me c’è davvero poco da spiegare“.

