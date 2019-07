Torino, vigilia di Europa League per il club granata: giocatori in campo con il logo Suzuki sulle maglie

Il logo Suzuki sarà sulle maglie dei giocatori del Torino, impegnati giovedì 25 luglio nel turno preliminare di UEFA Europa League contro gli ungheresi del Debrecen

C’è grande attesa per il debutto delle squadre italiane nelle competizioni UEFA 2019/2020. Il Torino FC è pronto ad iniziare la competizione Europa League e Suzuki, Main Partner della squadra, è pronta a scendere in campo al suo fianco. Il logo Suzuki apparirà, infatti, sulla prestigiosa ribalta del calcio internazionale per le partite preliminari della stagione Europa League 2019/2020. La grande S, che fu introdotta come logo dell’Azienda di Hamamatsu nel lontano 1958, sarà infatti sulle maglie dei giocatori del Torino Football Club impegnati nel secondo turno preliminare della UEFA Europa League contro gli ungheresi del Debrecen. La partita di andata si svolgerà giovedì 25 luglio alle 21 allo Stadio Comunale “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, poiché sul terreno dell’impianto Olimpico Grande Torino sono in corso lavori di rizollatura. L’incontro di ritorno è invece in programma l’1 agosto in casa degli Ungheresi.

Al centro dell’attenzione sportiva

Suzuki apporrà con orgoglio il proprio logo sulle divise degli undici granata che affronteranno la partita: una scelta chiave nella strategia di comunicazione e di marketing della casa Hamamatsu, che conferma la continua volontà di sviluppare la notorietà del brand, a sostegno della crescita commerciale del marchio.

La rilevanza europea della manifestazione cui parteciperà il Toro assicurerà vantaggi in termini di brand awareness e posizionamento, anche su scala continentale, di cui potranno beneficiare anche le filiali Suzuki degli altri Paesi.

In questo piano di rafforzamento costante e progressivo dell’immagine, lo sport in generale gioca un ruolo centrale, tanto che l’Azienda è anche Main Partner della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e della Federazione Ciclistica Italiana, nonché protagonista costante del motorsport italiano nel mondo dei rally.

Successi condivisi

La Casa di Hamamatsu e il Club granata hanno alle spalle sei anni di partnership: Suzuki sostiene infatti il Torino F.C. dal 2013, dapprima come Official Sponsor per due stagioni e quindi come Main Sponsor. Da allora, entrambe le società hanno raggiunto risultati eccezionali. La squadra piemontese ha ottenuto prestazioni di rilievo in tutte le competizioni cui ha partecipato e, nell’annata appena conclusa, ottenendo il proprio record di punti, si è guadagnata un posizionamento nel Campionato di Serie A, che le è valso l’accesso alle qualificazioni della UEFA Europa League. Suzuki ha invece visto aumentare immatricolazioni e quota di mercato. Tra il 2016 e il 2018 le sue vendite sono cresciute del 45,5% e nel primo semestre del 2019 c’è stato un nuovo incremento del 15,34% rispetto allo stesso periodo del 2018. Nello scorso mese di giugno la quota di Suzuki in Italia è salita al 2,18%, percentuale mai toccata prima in passato, e la Casa di Hamamatsu ha coperto anche il 12% del mercato delle auto ibride, in cui è al secondo posto nella classifica dei costruttori per volumi.

Due realtà affini

Suzuki e Torino F.C. sono abituati a raggiungere i rispettivi traguardi con la massima determinazione e con un impegno che non viene meno neppure davanti alle sfide più ardue. Entrambe le realtà hanno una spiccata personalità e il loro carattere autentico e deciso le rende affini agli occhi del pubblico, che ama come le loro gesta memorabili siano frutto del lavoro duro e del rispetto delle regole e degli avversari, nel motorsport come nel calcio.

Valuta questo articolo