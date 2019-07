Eurolega 2020-2021 – Tre wild card e finaliste di Eurocup ammesse direttamente al torneo

Grandi novità in arrivo per l’edizione 2020-2021 dell’Eurolega: ecco tutte le modifiche apportate al regolamento

Dlla riunione dei membri del Board ECA sono emerse importanti novità normative in merito alla stagione 2020-2021 di Eurolega. Tali novità sono state introdotte per favorire la partecipazione dei club alla massima competizione continentale. Dall’Eurocup non entrerà più una sola squadra, ma due: la vincitrice del torneo e la finalista perdente. Quella che al termine della nuova stagione chiuderà in miglior posizione di classifica rispetto all’altra si guadagnerà la ‘conferma’ per l’edizione successiva: a quel punto dall’Eurocup verrà promossa solo la finalista vincente. Il numero di wild card sarà aumentato a 3 e verrà rimosso il limite massimo di rappresentanti per nazione. Le 18 licenze disponibili sono così suddivise: 11 ai club con licenza A, 2 wild card già assegnate quest’anno con valenza biennale (Villeurbanne e Bayern Monaco), 2 all’Eurocup, e altre 3 wild card (con priorità alla vincente della Lega Adriatica). Obbligatoria la partecipazione ai campionati nazionali, con possibili eccezioni che verranno valutate dall’Executive Board dell’ECA.

Valuta questo articolo