EuroBasket Women 2019 – Domani le azzurre di Crespi sfidano la Russia: in palio un posto ai quarti

EuroBasket Women 2019: domani a Belgrado Italia-Russia. Palla a due alle 20.30, in palio un posto nei Quarti

Domani alle 20.30 la Nazionale Femminile giocherà a Belgrado contro la Russia per ottenere il passaggio ai Quarti di Finale dell’EuroBasket Women 2019 (diretta su SkySport1HD). Chi vince affronterà poi giovedì la Spagna nei Quarti. Da ricordare che le prime sei squadre dell’Europeo si qualificano per il torneo Pre-Olimpico (2-10 febbraio 2020) in vista dei Giochi di Tokyo.

Sono già certe di un posto tra le prime otto Spagna, Francia, Ungheria e Serbia. I primi due spareggi si giocano oggi a Riga (Lettonia-Svezia e Gran Bretagna-Montenegro), gli altri due domani alla Stark Arena di Belgrado (Slovenia-Belgio e Italia-Russia).

Così coach Crespi. “Arriviamo a Belgrado. Avversaria la Russia. Dopo la splendida partita con la Slovenia per intensità, desiderio e qualità tecnica. Giocando di squadra. La sfida del campo è quella che ti esalta anche davanti ad ostacoli difficili. Il piacere di questa sfida il nostro piano partita”.

La squadra ha lasciato Nis in mattinata e dopo tre ore abbondanti di pullman ha raggiunto Belgrado. Alle 19.10 primo allenamento alla Stark Arena, l’impianto da 19.394 posti che domani sera ospiterà la partita. Tutte le Azzurre sono in buone condizioni, non desta particolari preoccupazioni il piccolo problema muscolare che ieri ha impedito a Giorgia Sottana di giocare il secondo tempo della partita vinta con la Slovenia.

L’Italia ha chiuso al secondo posto il girone C dietro all’Ungheria, davanti a Slovenia e Turchia. La Russia è arrivata terza nel gruppo D: vittoria con la Bielorussia, ko con Belgio e Serbia.

I precedenti tra le due Nazionali sono 20, 7 i nostri successi. L’ultimo incrocio pochi giorni fa: il 9 giugno la Russia ci ha battuto 62-54 nella finale del torneo di Saragozza. L’unica nostra vittoria in un Europeo risale all’11 giugno 1995 quando la squadra di Riccardo Sales, che poi vinse la medaglia d’Argento, si impose a Brno 59-57.

Il punto di riferimento della Russia è Maria Vadeeva, fenomenale centro 21enne che all’EuroBasket Women sta viaggiando a 19.6 punti e 9.0 rimbalzi. Accanto a lei sotto canestro tutto il talento di un’altra 21enne fenomenale, Raisa Musina.

Italia-Russia (ore 20.30, Stark Arena di Belgrado, Diretta SkySport1HD)

Italia

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, playmaker)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, playmaker)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, guardia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, ala)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, playmaker)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, ala)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, guardia)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, centro)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, centro)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, ala)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, centro)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, ala)

All. Marco Crespi

Russia

4 Raisa Musina (’98, 1.92, centro)

5 Eugenia Beliakova (’86, 1.82, ala)

7 Maria Vadeeva (’98, 1.90, centro)

8 Ekaterina Fedorenkova (’91, 1.77, playmaker)

10 Anastasia Shilova (’91, 1.86, ala)

11 Anastasia Logunova (’90, 1.92, ala)

15 Natalia Vieru (’89, 1.96, centro)

17 Elena Beglova (’87, 1.76, playmaker)

18 Anna Leshkovtseva (’87, 1.81, guardia)

23 Iuliia Gladkova (’94, 1.82, ala)

32 Zhosselina Maiga (’96, 1.93, ala)

99 Kseniia Levhchenko (’96, 1.65 playmaker)

All. Olaf Carsten Lange

Valuta questo articolo