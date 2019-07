EuroBasket 2021 – Un girone della fase eliminatoria si giocherÃ  in Italia, il Mediolanum Forum scelto come sede

Il palazzetto milanese ospiterà uno dei quattro gironi eliminatori dell’EuroBasket 2021, insieme a Georgia, Repubblica Ceca e Germania

Una piccola conquista per l’Italia, l’EuroBasket torna a disputarsi nel nostro Paese. Non tutta la rassegna continentale, ma solo uno dei quattro gironi eliminatori, prima che si accendano i riflettori sulla fase finale di Berlino.

Sarà il Mediolanum Forum la sede designata per ospitare le gare, un successo per l’Italia intera che torna ad ospitare una manifestazione che non organizzava dal 1991. Felice e soddisfatto Gianni Petrucci, numero uno della FIP: “abbiamo fortemente voluto questa organizzazione anche perché nel 2021 festeggeremo i 100 anni della nascita della Federazione Italiana Pallacanestro. Siamo orgogliosi di poter portare il basket di altissimo livello al Forum di Assago. L’Italia è pronta per tornare ad essere uno dei centri più importanti del basket europeo“. Insieme a Milano, le altre città che ospiteranno i restanti tre Gironi saranno Tblisi (Georgia), Praga (Rep. Ceca) e Colonia (Germania). L’Italia è già qualificata di diritto ad EuroBasket 2021, ma parteciperà comunque al girone senza però fare classifica. Saranno 24 le squadre partecipanti, divise in quattro gruppi da 6, con le prime quattro ammesse alla fase ad eliminazione diretta. Gli 8 gironi da 4 che qualificano a EuroBasket verranno sorteggiati il 22 luglio.

