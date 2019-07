EuroBasket 2021 – Il 22 luglio i sorteggi per le qualificazioni della Nazionale maschile e femminile

Nazionali A maschile e femminile: il 22 luglio a Monaco di Baviera i sorteggi per le Qualificazioni agli Europei. Azzurri qualificati di diritto, giocheranno fuori classifica. Azzurre inserite in Prima Fascia

Il Board della FIBA ha comunicato i criteri per la Qualificazione a EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Per quanto riguarda il torneo maschile, sono trentadue le Nazionali al via, che nel draw in programma a Monaco di Baviera il prossimo 22 luglio (ore 12.15, diretta sul canale YouTube di FIBA) saranno divise in 8 Gironi da 4 squadre ciascuno.

L’Italia, con l’assegnazione a Milano di uno dei quattro Gironi della rassegna continentale, è già qualificata di diritto a EuroBasket 2021, e parteciperà da fuori classifica a FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers. Stesso discorso per le altre tre Nazioni ospitanti: Germania (Girone a Colonia, Fase Finale a Berlino), Georgia (Girone a Tbilisi) e Repubblica Ceca (Girone a Praga).

Le finestre di Qualificazione alla quarantunesima rassegna continentale si giocheranno in tre finestre, in programma dal 17 al 25 febbraio 2020, dal 23 novembre al 1 dicembre 2020, e dal 15 al 23 febbraio 2021. Al termine delle tre finestre (2 gare a finestra, una in casa e una in trasferta, per un totale di 6 gare per ciascun Girone), si qualificheranno all’Europeo 24 squadre.

Tredicesima nel ranking FIBA, l’Italia è stata inserita in Fascia 3 e sarà sorteggiata con una delle quattro squadre inserite in Fascia 2 (Slovenia, Grecia, Croazia e Russia), con una in Fascia 6 (Ungheria, Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi e Macedonia del Nord) e con una in Fascia 7 (Estonia, Bulgaria, Svezia e Austria). I Gironi formati saranno: B, D, F e H.

Le squadre inserite in Fascia 1 (Spagna, Francia, Serbia e Lituania) saranno sorteggiate con una della Fascia 4 (Finlandia, Germania, Repubblica Ceca e Polonia), con una della Fascia 5 (Georgia, Montenegro, Belgio e Israele), e con una della Fascia 8 (quattro squadre qualificate dalle Pre-Qualificazioni, che si concludono il 21 agosto). I Gironi formati saranno: A, C, E e G

Le prime tre squadre di ogni Girone, esclusi i Gironi in cui sono presenti le Nazioni ospitanti, si qualificano a EuroBasket 2021. Nei Gironi dove sono inserite Italia, Georgia, Germania e Repubblica Ceca, le squadre a qualificarsi saranno due (oltre alle Nazioni ospitanti). In ognuno degli otto gironi di FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers può essere inserita solo una delle quattro Nazioni ospitanti.

Fasce di merito FIBA EuroBasket 2021 Qualifiers

Fascia 1: Spagna, Francia, Serbia, Lituania

Fascia 2: Slovenia, Grecia, Croazia, Russia

Fascia 3: Italia, Lettonia, Turchia, Ucraina

Fascia 4: Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Polonia

Fascia 5: Georgia, Montenegro, Belgio, Israele

Fascia 6: Ungheria, Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi, Macedonia del Nord

Fascia 7: Estonia, Bulgaria, Svezia, Austria

Fascia 8: Albania/Bielorussia/Danimarca, Slovacchia/Cipro/Romania, Lussemburgo/Kosovo/Gran Bretagna, Svizzera/Portogallo/Islanda

EuroBasket Women 2021. Il 22 luglio a Monaco di Baviera si effettuerà anche il sorteggio per le Qualificazioni alla trentottesima edizione del Campionato Europeo femminile, che si giocherà in Spagna e in Francia (unici due Paesi già qualificati).

Le trentatrè squadre saranno divise in nove Gironi, sei da quattro squadre e tre da tre. Accedono all’Europeo 14 Nazionali: le prime di ogni Gruppo e le cinque migliori seconde.

L’Italia è stata inserita in Fascia 1, insieme a Serbia, Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Ungheria, Russia, Slovenia e Lettonia.

Le partite di Qualificazione si giocano il 14 e il 17 novembre 2019, il 12 e il 15 novembre 2020, il 4 e il 7 febbraio 2021.

Fasce di merito FIBA EuroBasket 2021 Women Qualifiers

Fascia 1: Serbia, Gran Bretagna, Belgio, Svezia, Ungheria, Russia, Italia, Slovenia, Lettonia

Fascia 2: Montenegro, Bielorussia, Turchia, Repubblica Ceca, Ucraina, Grecia, Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia, Croazia

Fascia 3: Lituania, Polonia, Israele, Romania, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Islanda, Svizzera

Fascia 4: Estonia, Bulgaria, Finlandia, Macedonia del Nord, Albania, Danimarca

Valuta questo articolo