Emily Ratajkowski nuda su Instagram: lato B in vista e segno del costume, la foto è da infarto! [GALLERY]

Emily Ratajkowski si mostra completamente nuda su Instagram: la modella si toglie il bikini e fa impazzire i fan con uno scatto che lascia davvero poco all’immaginazione

L’estate è finalmente arrivata, le temperature si alzano e si sente il bisogno di avere meno vestiti possibili addosso. Emily Ratajkowski avrà preso l’ultima frase alla lettera, per la gioia degli oltre 23 milioni di fan che ha su Instagram. La modella ha deciso infatti di farsi un bagno in piscina, completamente nuda, postando una foto con tanto di segno del costume che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Segnalati diversi ‘malori’ tra i fan: e no, non è colpa del caldo estivo… il motivo ve lo spieghiamo nella nostra gallery!

