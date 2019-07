Elkann ad Amatrice per l’inaugurazione della nuova scuola con Marchionne nel cuore: l’istituto intitolato all’ex presidente Ferrari?

La Ferrari ad Amatrice per l’inaugurazione del nuovo Polo Scolastico: la nuova scuola sarà intitolata a Marchionne?

Giornata di forti emozioni ad Amatrice: è stata inaugurata infatti oggi la nuova scuola Romolo Capranica, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche del presidente della Ferrari, John Elkann. L’azienda del Cavallino ha dato tutto il suo supporto al progetto dopo la distruzione del terremoto del 2016. “Un impegno che parte dall’importanza del futuro, il futuro che passa per i bambini e non c’è migliore opportunità di questa scuola. Questa è una dimostrazione di quanto sia importante per noi contribuire alla rinascita di questa città e questa regione. Guardando questi bambini in questa scuola si capisce il grande futuro che abbiamo davanti. La Ferrari ha sempre contribuito al progresso del nostro Paese, in maniera tangibile puntando sull’istruzione“, ha spiegato Elkann ai microfoni Sky.

Non poteva mancare un commento sull’ex Presidente Ferrari, scomparso ormai quasi un anno fa: “non c’è migliore opportunità di contribuire a questa scuola. È anche una possibilità per ricordare Sergio Marchionne, colui che ha fortemente voluto questo progetto“.

E non è escluso che l’istituto venga intitolato proprio a Marchionne: sembra infatti che il presidente del Polo Scolastico, Luca Barbonetti, abbia proposto proprio di dedicare la scuola all’ex boss della Rossa.

