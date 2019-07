E’ il mese di Wimbledon e Tour de France: il programma degli eventi sportivi di luglio 2019

Un mese di luglio ricco di appuntamenti sportivi: il calendario di tutti gli imperdibili eventi

Lo sport non va mai in vacanza e in estate i campioni di diverse discipline continuano a regalare emozioni incredibili a tutti i loro tifosi. Dai Mondiali di calcio femminile, a Wimbledon, passando per il Tour de France e i Mondiali di nuoto 2019, nel mese di luglio non mancherà il divertimento.

Ecco il programma completo degli eventi sportivi di luglio 2019:

1-14 Wimbledon, Tennis

3-7 Europei Jr di Nuoto a Kazan

3-7 Finali Nations League femminile Pallavolo

3-14 Universiade a Napoli

5 Diamond League Losanna, atletica

5-14 Giro Rosa, ciclismo

6 Coppa europa 10.000 Londra Atletica

6-28 Tour de France, Ciclismo

7 Finale Mondiali di calcio femminile

7 Gp Germania MotoGp

7 Finale EuroBasket Women

10-14 Finali Nations League maschile Pallavolo

11-14 Europei U23 Atletica

12 Diamond League Montecarlo, Atletica

12-28 Mondiali di nuoto a Gwangiu

14 Gp Silverstone F1

15-23 Mondiali di scherma a Budapest

16 Meeting di Padova, Atletica

18-21 Europei Juniores Atletica

18-21 Open Championship a Portrush Golf

20-21 Diamond League Londra, Atletica

22-28 Torneo di Palermo femminile, tennis

23-28 Adriatica-Ionica, Ciclismo

26-28 Assoluti a Bressanone, Atletica

27 King George ad Ascot, Ippica

28 Gp Germania F1

Valuta questo articolo