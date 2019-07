Diletta Leotta scatenata: dai balli sexy sullo yacht all’hula hoop… gonfiabile [VIDEO]

Che divertimento per Diletta Leotta: non solo intense sessioni di allenamento, la giornalista siciliana si scatena in sensualissimi balli

Diletta Leotta sa come far impazzire i suoi follower sui social: la bella giornalista siciliana, apprezzatissima in tutta Italia, ha postato negli ultimi giorni dei video da capogiro. Impegnata con i suoi colleghi e amici di Radio 105 al Giffon Film Festival, Diletta Leotta non si fa mancare niente: intense sessioni di allenamento per la giornalista siciliana, ma anche tanto divertimento.

Nei giorni scorsi la Leotta ha infatti pubblicato dei video che la ritraggono mentre balla scatenata in bikini su uno yacht. Mentre nella giornata di ieri la giovane giornalista si è divertita a fare l’hula hoop con una ciambella gonfiabile.

