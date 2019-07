Niente ritiro per Diamanti, rifiutate parecchie offerte dalla Serie B: il suo futuro è in Australia

L’ex giocatore del Livorno ha accettato la proposta del Western United, società australiana che ha puntato fortemente su di lui

Alessandro Diamanti riparte dall’Australia, allontanando ancora una volta il ritiro. Il centrocampista 36enne ha deciso di rimettersi in gioco lontano dall’Italia, accettando la proposta del Western United, società di Melbourne che ha scelto di puntare su di lui per crescere e far migliorare i propri giovani.

Niente Serie B dunque per l’ex Livorno, che nei prossimi giorni partirà per l’Australia per iniziare questa nuova avventura, da condividere con Panagiotis Koné, suo compagno al Brescia e al Bologna nel 2010 e 2012. Un progetto completamente nuovo dunque per Diamanti, che aveva bisogno di sentirsi ancora una volta protagonista.

