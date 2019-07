De Rossi al Boca Juniors? Arriva il messaggio di Maradona: “sarà come quando si scioglie il sangue di San Gennaro”

Diego Armando Maradona manda un messaggio a Daniele De Rossi dopo le voci di un suo approdo al Boca Juniors

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare dell’approdo di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Dall’Argentina arriva dunque un messaggio speciale per l’ex capitano della Roma. “Quando ti metti la maglietta del Boca Juniors è come quando si scioglie il sangue di San Gennaro. Qui starai benissimo. Qui potrai stare tranquillissimo. Ti aspettiamo subito, vieni qua. Ti mando un bacino“, ha affermato Maradona in un video diventato virale sui social.

