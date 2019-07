David Trezeguet ubriaco alla guida: tasso alcolico 3 volte superiore alla norma, patente ritirata per l’ex Juventus

David Trezeguet è stato fermato ubriaco alla guida: il test del palloncino ha riscontrato un tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma e l’ex Juventus si è visto ritirare la patente

Costa cara una degustazione di vino a David Trezeguet. Di ritorno dall’evento di monforte dell’Alba, località delle Langhe nel quale aveva bevuto qualche bicchiere di troppo in compagnia dell’ex compagno Mauro German Camoranesi, il francese è stato fermato in via Po, a Torino. Visibilmente ubriaco, Trezeguet si è rifiutato inizialmente di sottoporsi all’acol test, ma un’ora più tardi, quando ha finalmente effettuato il controllo, il risultato ha riscontrato un tasso alcolico 3 volte superiore alla norma (valori tra 1,5 e 1,7). Secondo quanto riporta la ‘Rosea’ l’ex attaccante della Juventus è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza e gli è stata ritirata la patente.

