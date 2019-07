Daniele De Rossi al Boca Juniors, ci siamo: ecco cifre e dettagli dell’accordo

Daniele De Rossi sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Boca Juniors: l’ex Roma ritroverà il vecchio compagno Nicolas Burdisso

Dopo il burrascoso addio alla Roma, con tanto di mancato rinnovo contrattuale, Daniele De Rossi si è preso diverse settimane di tempo per vagliare diverse offerte riguardanti il suo futuro. L’ex capitano giallorosso aveva espresso l’intenzione di restare in Italia, ma i rumor che portavano a Milan e Sampdoria si sono presto dissolti, mentre l’interesse della Fiorentina, con Commisso e Montella che si sono esposti in prima persona, non sembra aver fatto breccia nella volontà del centrocampista. Nelle ultime ore il giocatore è stato accostato con insistenza al Boca Juniors, club nel quale ritroverebbe l’ex compagno Nicolas Burdisso. Daniele De Rossi dovrebbe firmare un contratto di 8 mesi, dal momento che il campionato comincerà tra dieci giorni per poi concludersi il 1° marzo, da 500.000€.

