CRN a lavoro – Prende sempre più forma il nuovo yacht CRN M/Y 138 di 62 metri

Proseguono, con la movimentazione, le attività di costruzione del nuovo yacht CRN che unisce anima sportiva, stile unico e massimo comfort

Ancona, 8 luglio 2019 – La profonda competenza e la sapiente maestria di CRN stanno dando forma al nuovo yacht CRN M/Y 138 di 62 metri, frutto della collaborazione con lo studio di design olandese Omega Architects, che si occupa degli esterni, e con lo studio italiano di design e architettura Pulina Exclusive Interiors, che cura gli interni.

CRN è attualmente impegnata nella costruzione del nuovo scafo, che si contraddistingue per le linee sportive e filanti, leit-motiv dei concept sviluppati dallo studio guidato da Frank Laupman. Inoltre, lo yacht combina mirabilmente grandi dimensioni, racchiuse in un profilo slanciato, con dettagli preziosi e funzionali.

I lavori in cantiere procedono secondo i programmi. In seguito alla movimentazione della nave, completata nella parte in metallo, scafo e sovrastruttura, proseguono i lavori di allestimento degli interni a partire dall’impiantistica (tubi, cavi e coibentazione) per poi dare il via all’installazione degli arredi.

Il layout, composto da 4 ponti più un subdeck, ospiterà una suite armatoriale doppia e sei cabine al lower deck, di cui una VIP, per accogliere fino a 16 persone. Le ampie aree dining e lounge indoor e outdoor permettono di vivere momenti di convivialità e relax, mentre le ampie finestrature offrono un contatto diretto con il mare e l’ambiente circostante che esalta la natura esplorativa di questo nuovo 62 metri.

Oltre a CRN M/Y 138 62 metri, il cantiere ha attualmente in costruzione altri 3 yacht fully custom: CRN M/Y 137 62 metri, CRN M/Y 139 70 metri e CRN M/Y 141 60 metri, insieme a un’unità Riva 50m, un’unità Pershing 140 e 18 modelli Custom Line da 30m a 42m.

Valuta questo articolo