La Coppa del Mondo di Parapendio acrobatico torna in Friuli

Tutto è pronto al Lago dei Tre Comuni (UD) per ospitare l’AcroMax Pre-Worlds dal 9 al 15 agosto 2019. Sette giorni con i migliori piloti di questa disciplina e tante attività per tutti

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio di una nuova edizione dell’AcroMax, che anche quest’anno sarà una tappa del circuito di Coppa del Mondo di Parapendio Acrobatico e colorerà il cielo sopra il Lago dei Tre Comuni (Trasaghis, UD) dal 9 al 15 agosto. Ma non solo…

Lo scorso febbraio a Losanna, una delegazione friulana, composta dal presidente del Volo Libero Friuli, dalle rappresentanze dei Comuni di Bordano, Gemona, Trasaghis, di Sportland e della Regione Autonoma FVG e Promoturismo, ha presentato la candidatura per ospitare il 3° Campionato del Mondo di Parapendio Acrobatico, dal 5 al 14 agosto 2020. L’appuntamento di AcroMax del 2019 sarà pertanto valido anche come Premondiale, prova generale dell’importante evento internazionale del prossimo anno, organizzato da Volo Libero Friuli in collaborazione con Aero Club Lega Piloti e Aero Club Blue Phoenix.

I piloti che partecipano ricoprono le migliori posizioni a livello mondiale e sono pronti a dar vita a indimenticabili duelli aerei a colpi di manovre spettacolari al limite della fisica, dove accelerazioni e forza di gravità sembreranno piegarsi al talento e alla creatività di questi ragazzi. Dal decollo del Monte San Simeone a 1200 mt fino all’atterraggio in zattera galleggiante sulla superficie del lago sarà uno spettacolo fino all’ultimo secondo!

Molteplici saranno inoltre le attività e le iniziative collaterali che renderanno i giorni dell’AcroMax 2019 un appuntamento imperdibile: dagli scivoli gonfiabili e giri in pony per i più piccoli, alla possibilità di noleggiare eBike con una guida e shuttle bike (water bike), per pedalare con una qualsiasi bicicletta galleggiando sull’acqua e prendere parte a dimostrazioni di Pole Dance.

Domenica 11 agosto è prevista la seconda edizione dello Sportland Marathon Bike, evento valido per il Campionato nazionale e regionale Marathon, con partenza dalle strutture di AcroMax, per poi percorrere una distanza di 60 km con 1450 metri di dislivello, lungo i quali i partecipanti dovranno districarsi tra 50 km di sterrato, 4 km di single track e 6 km di asfalto.

Mercoledì 14 l’appuntamento è con il Giro del Lago 3C Summer 2019, corsa podistica ludico-motoria non competitiva a passo libero di 9 km. L’evento, con partenza libera da Alesso di Trasaghis, è aperto a tutti.

Da non perdere la serata che si concluderà con i tradizionali fuochi d’artificio, maestosi e scenografici, che illumineranno il cielo e il lago con riflessi sull’acqua, creando un’atmosfera magica nella notte “più lunga” dell’estate.

Dal 9 al 15 agosto i chioschi presenti nell’area dell’evento renderanno disponibile un’ampia offerta enogastronomica, con prodotti e piatti locali, dolci, gelati e birra alla spina.

Una settimana intensa di sport e divertimento a 360°, a conferma dell’impegno dell’area gemonese e della regione FVG nella promozione delle attività sportive e di un territorio che si configura sempre di più come punto di riferimento per gli appassionati del volo in parapendio e deltaplano e di molteplici attività outdoor.

