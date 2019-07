Copa America – Sanzione soft nei confronti di Lionel Messi, la Conmebol non si accanisce sulla Pulce

Il tribunale disciplinare della Conmebol ha inflitto una pena leggera nei confronti di Lionel Messi per le dichiarazioni rilasciate durante l’ultima Copa America

Se le indiscrezioni parlavano di una pena soft, la decisione del tribunale disciplinare della Conmbebol è stata ancora più leggera. Lionel Messi infatti è stato squalificato per una giornata e sanzionato con 1500 dollari di multa, una sentenza davvero mite per la Pulce, che salterà dunque la prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022 in programma il prossimo marzo.

Espulso nella finale per il 3° posto nell’ultima Copa America, Messi aveva disertato la premiazione accusando la Federazione di corruzione, salvo poi fare marcia indietro negli scorsi giorni chiedendo scusa. La decisione, sottoscritta dal vicepresidente dell’organo Amarilis Belisario, è immediatamente esecutiva e non appellabile.

