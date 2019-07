Copa America – Perù, la proposta hot dell’attrice: “a chi segna il gol vittoria contro il Cile darò…” [GALLERY]

Stephanie Cayo ha cercato di spronare i calciatori del Perù in vista della semifinale contro il Cile: chi realizzerà il gol vittoria riceverà un bacio dalla bellissima attrice

Tutto il Perù è pronto a fare il tifo per la propria nazionale nella semifinale di Copa America che vedrà Guerrero e compagni opposti al Cile campione in carica. Una sfida proibitiva, come del resto lo era anche quella contro l’Uruguay, ma che in caso di vittoria aprirebbe le porte della finalissima al Perù. A spronare ancor di più i giocatori ci ha pensato Stephanie Cayo, bellissima attrice peruviana conosciuta per il ruolo nella serie Netflix “Il club dei corvi”. La donna ha fatto una proposta hot ai giocatori, promettendo un bacio in caso di gol: “vogliamo dare un bacio alla nazionale del Perù ed io sto seriamente pensando di offrire un bacio, ovviamente con il permesso, a chi realizzerà la rete decisiva contro il Cile mercoledì”.

Valuta questo articolo