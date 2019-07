Copa America, Messi ‘graziato’ dopo lo sfogo contro la Conmebol, le indiscrezioni sulla sanzione inflitta all’argentino

Il calciatore argentino dovrebbe ricevere una sanzione soft dopo le accuse di corruzione lanciate nei confronti della Conmebol

Lionel Messi dovrebbe cavarsela con una sanzione soft, nonostante le pesantissime accuse lanciate contro la Conmebol dopo l’eliminazione dell’Argentina in Copa America in seguito al ko con il Brasile.

Secondo l’emittente ‘Tyc Sports’, la Pulce dovrebbe ricevere due giornate di squalifica e un’ammenda, che gli faranno saltare le prime due gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in programma a marzo prossimo. Le scuse fatte pervenire dal giocatore del Barcellona nei giorni scorsi hanno ammorbidito la Conmebol nei suoi confronti, al contrario di quanto avvenuto per il presidente della Federcalcio argentina Claudio Tapia, le cui critiche alla Confederazione sudamericana gli sono costate la revoca come rappresentante della Conmebol nel Consiglio Fifa.

