Copa America – Herrera, che schiaffo a Messi: “parla di arbitri? Si ricordi come l’Argentina ha vinto i suoi Mondiali”

Il portiere del Cile, Johnny Herrera, ha rilasciato delle dichiarazioni pungenti nei confronti di Leo Messi dopo le polemiche legate al presunto ‘complotto’ riguardante la vittoria del Brasile in Copa America

La Copa America ha lasciato lunghi strascichi polemici dietro di sè. L’Argentina ha mancato nuovamente l’appuntamento con il trofeo e Leo Messi si è visto sfuggire di mano l’ennesima occasione di mettere in bacheca un trofeo con la sua Nazionale, obiettivo che sembra diventare una maledizione. Dopo la sconfitta contro il Brasile e la conseguente espulsione nella ‘finalina’ contro il Cile, Messi si è lamentato dell’arbitraggio parlando di complotto messo in atto per far vincere il Brasile padrone di casa, poi realmente vincitore della competizione.

Il portiere del Cile, Johnny Herrera, ha rilasciato delle frecciatine velenose nei confronti della ‘Pulce’ dichiarando: “che faccia tosta che ha avuto nel parlare di arbitri, sapendo come hanno vinto i due Mondiali: uno sotto dittatura, l’altro con un gol di mano. Ora che ha perso si va a lamentare…”. Al di là della diatriba verbale fra i due, la Conmebol si è riservata del tempo per valutare se e in che termini punire Leo Messi per le frasi diffamatorie pronunciate.

Valuta questo articolo