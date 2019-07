Copa America – Gabriel Jesus e Firmino trascinano il Brasile in finale: ko l’Argentina di Messi

E’ il Brasile la prima squadra finalista di Copa America: battuta in semifinale l’Argentina di Messi

Niente da fare per l’Argentina di Leo Messi: è il Brasile a volare in finale di Copa American. Allo stadio Mineirao di Belo Horizonte le reti di Gabriel Jesus al 19′ e Roberto Firmino al 71 hanno deciso il match, eliminando la squadra di Leo Messi e attendendo ora di scoprire chi tra Cile e Perù sarà l’avversaria in finale. La 46ª edizione del campionato continentale della Conmebol, la federazione che raggruppa le nazionali di calcio del Sud America, sta per volgere al termine. Chi si prenderà lo scettro?

