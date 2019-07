Copa America – Continua il sogno del Perù! Cile sconfitto 0-3: in finale c’è il Brasile

Il Perù supera 0-3 il Cile e accede alla finale di Copa America: reti di Flores, Yotun e Guerrero. Il Brasile è l’ultimo ostacolo da superare per realizzare il sogno

Se è un sogno non svegliateli. Dopo aver eliminato l’Uruguay di Suarez e Cavani, il Perù fa fuori anche il Cile campione in carica e raggiunge la finalissima di Copa America. Successo netto per i ragazzi allenati da coach Gareca che rifilano un netto 0-3 agli avversari grazie ai gol di Flores, Yotun e Guerrero. In finale c’è l’ultimo ostacolo da superare: il Brasile padrone di casa, super favorito per la vittoria finale, capace di eliminare l’Argentina di Leo Messi. Il pronostico era già a favore di Uruguay e Cile: il Perù è pronto a ribaltare le aspettative e fare la storia!

