Quando guadagnano gli sportivi per un post su Instagram? Cifre pazzesche, dominio dei calciatori

Il mondo dei social è diventato ormai una miniera d’oro per gli sportivi, HopperHQ. com ha stilato una classifica sui guadagni per singolo post pubblicato su Instagram

I social hanno letteralmente rivoluzionato il mondo in generale, compreso quello sportivo. Instagram e Facebook permettono infatti ai campioni di ogni disciplina di interagire con i propri fan, condividendo con loro ogni momento della propria vita.

Followers e Like hanno ormai preso il sopravvento su tutto, generando un vortice che coinvolge anche l’aspetto economico. Proprio basandosi su ciò, il sito HopperHQ.com ha stilato una classifica relativa agli introiti che ogni sportivo riceve per ogni post pubblicato su Instagram. Sono tanti i fattori presi in considerazione, dal coinvolgimento medio alla frequenza di pubblicazione, passando ovviamente anche per il numero di followers. Comandano i calciatori con Ronaldo davanti a tutti, seguito da Neymar e Messi. Beckham si piazza ai piedi del podio, seguito da LeBron James e Ronaldinho. Spicca nella top ten anche Virat Kohli, giocatore di cricket indiano capitano della propria nazionale.

Ecco la classifica completa:

CRISTIANO RONALDO (172.803.418 followers): 975.000 dollari guadagnati per ogni post NEYMAR (121.414.052 followers): 722.000 dollari guadagnati per ogni post LIONEL MESSI (123.498.896 followers): 648.000 dollari guadagnati per ogni post DAVID BECKHAM (56.635.855 followers): 357.000 dollari guadagnati per ogni post LEBRON JAMES (50.197.750 followers): 272.000 dollari guadagnati per ogni post RONALDINHO (47.072.924 followers): 256.000 dollari guadagnati per ogni post

7. GARETH BALE (40,180,254 followers): 218.000 dollari guadagnati per ogni post ZLATAN IBRAHIMOVIC (36.836.236 followers): 200.000 dollari guadagnati per ogni post VIRAT KOHLI (36.159.776 followers): 196.000 dollari guadagnati per ogni post LUIS SUAREZ (33.884.302 followers): 184.000 dollari guadagnati per ogni post CONOR MCGREGOR (31.076.924 followers): 169.000 dollari guadagnati per ogni post MOHAMED SALAH (30.408.149 followers): 165.000 dollari guadagnati per ogni post STEPHEN CURRY (26.094.664 followers): 142.000 dollari guadagnati per ogni post FLOYD MAYWEATHER (22.744.804 followers): 124.000 dollari guadagnati per ogni post RONDA ROUSEY (12.481.881 followers): 67.700 dollari guadagnati per ogni post SERENA WILLIAMS (11.153.966 followers): 60.500 dollari guadagnati per ogni post

