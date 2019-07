Ciclocross, tutto pronto per la quarta tappa di Coppa del Mondo: Tempier davanti al proprio pubblico a Les Gets

Il francese sarà al via della quarta prova, assieme ai compagni di squadra Nadir Colledani e Chiara Teocchi, tutti equipaggiati con Methanol CV

Da Vallnord a Les Gets, da una prova di Coppa del Mondo all’altra, in pochi giorni. Archiviate le buone prestazioni di Andorra, il francese Stephane Tempier e gli italiani Nadir Colledani e Chiara Teocchi scaldano i muscoli il quarto round della Coppa del Mondo XCO, in programma da oggi, 12 luglio, a domenica 14 luglio in Francia.

Equipaggiata con Methanol CV, Chiara Teocchi gareggerà questo pomeriggio, dalle 17.30, nella Short Track Race femminile Elite, per poi tornare in sella domenica 14 luglio dalle 12.20 nella prova XCO della medesima categoria. Stephane Tempier e Nadir Colledani gareggeranno con questa sera, dalle 18.15, nella gara élite maschile Short Track e domenica dalle 14.50 nella XCO. Anche loro utilizzeranno Methanol CV.

L’obiettivo del terzetto Bianchi è migliorare ulteriormente i buoni risultati conseguiti a Vallnord, dove hanno spiccato l’undicesimo posto di Teocchi nella XCC, il dodicesimo di Tempier nella XCO e la regolarità di Colledani.

Dopo la terza prova Tempier e Colledani sono rispettivamente 18° e 21° in classifica generale, l’uno con 273 l’altro con 250 punti, mentre Teocchi è risalita al 28° posto a quota 210.

Valuta questo articolo