Ciclismo, Test Event Tokyo – È dominio azzurro: Ulissi trionfa davanti a Formolo

Al Test Event di Tokyo Diego Ulissi taglia il traguardo solitario con 17″ davanti a Davide Formolo, campione italiano. Completa il successo azzurro Masnada, ottavo a 5’55”

Diego Ulissi (Uae Team Emirates) e la Nazionale Italiana dominano il Test Event preolimpico che si è celebrato lungo il percorso delle prossime Olimpiadi 2020. Per la Nazionale diretta da Davide Cassani si tratta di una prova di forza, confortata dal secondo posto del campione italiano Davide Formolo (Bora Hansgrohe), giunto sul traguardo a 17″ dal corridore della UAE Emirates. A 1’52” è arrivato il francese Nans Peters, poi a 2’29” è arrivato un piccolo gruppetto con Matthew Holmes (Gran Bretagna), Loic Vligen (Belgio), Fabien Doubey (Francia) e Dimitri Peyskens (Belgio); ottavo posto a 5’55” per Fausto Masnada (Androni Giocattoli Sidermec).

In gara anche Dario Cataldo (Astana Pro Team). Ricordiamo che il percorso della gara di oggi non prevedava il passaggio sul Fuji visionato dagli azzurri in questi giorni in auto, insieme al CT Cassani.

“La preolimpica di oggi – ha commetanto alla fine della gara Davide Cassani – era importante perché solamente la corsa ti può far capire le reali difficoltà del percorso. Siamo venuti in Giappone con un’ottima squadra ed infatti siamo riusciti a vincere anche se era ancora più importante raccogliere dati e sensazioni. Il tracciato è veramente tosto, di pianura ne abbiano vista poca ed il caldo umido ti porta allo sfinimento. Oggi la corsa era di 50 km più breve rispetto alla prova olimpica; niente da dire, la prova in linea alle Olimpiadi sarà durissima!”

