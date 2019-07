Ciclismo – Scovato l’ennesimo caso doping: sospensione in via cautelare per un italiano

Enrico Zen sospeso in va cautelare perchè positivo al termine di una gara ciclistica: i dettagli

Purtroppo il mondo del ciclismo è uno dei più macchiati dai casi di doping. Arriva proprio dalla nostra Italia un nuovo caso, per il quale il TNA è stato costretto a sospendere un corridore: “la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Enrico Zen (tesserato Asi – ciclismo) riscontrato positivo alle sostanze triamcinolone acetonide e suo metabolita – catina a seguito di un controllo disposto da Nado Italia al termine della gara ciclistica ‘Gran Fondo Sportful Dolomiti Race’, disputata a Feltre il 16 giugno“, questa la comunicazione di NadoItalia.

