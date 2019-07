Ciclismo, Giulio Ciccone festeggia la maglia gialla con il rinnovo: allungato il contratto con la Trek

La Trek-Segafredo e Giulio Ciccone hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto, allungato fino al 2021

Non solo la maglia gialla al Tour de France, ma anche il rinnovo per Giulio Ciccone. Il corridore italiano, salito in testa alla classifica generale della Grande Boucle dopo la sesta tappa, ha prolungato fino al 2021 il proprio accordo con la Trek Segafredo.

Queste le sue parole: “sono super entusiasta di rinnovare il mio contratto con la Trek-Segafredo, mi trovo benissimo in questo team, siamo come una grande famiglia. Dopo il Giro c’erano alcune squadre interessate a me ma era abbastanza chiaro che volevo rimanere qui, dove mi sento a casa. Questo team mi sta dando molte opportunità per crescere e imparare: guardatemi, sono venuto al Tour per fare esperienza e aiutare Richie Porte nelle tappe di montagna e mi ritrovo in maglia gialla“. Felice anche il GM della Trek Luca Guercilena: “abbiamo preso Giulio perché crediamo nel suo talento e quest’anno ha già fatto grossi passi avanti. Ma siamo convinti che abbia ancora grandi margini di miglioramento e sono curioso di vedere dove siano i suoi limiti“.

