Ciclismo, Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle: ecco quali saranno i prossimi impegni di Vincenzo Nibali

Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia

Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce dal Tour de France stanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens.

Un acuto importante per lo Squalo, che gli permette di guardare con rinnovata fiducia ai prossimi impegni. Prima di abbandonarsi al sole della sua Sicilia, il corridore della Bahrain-Merida parteciperà a due circuiti tra Olanda e Austria, per poi staccare la spina per qualche giorno. Nonostante non sia ufficiale il suo programma, si può facilmente intuire come Nibali parteciperà al trittico lombardo tra Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine, appuntamento importante per prepararsi bene al ‘Lombardia‘. Ma non finisce qui, dal momento che lo Squalo tenterà di azzannare anche il Memorial Pantani (Giro dell’Emilia), tenendo però l’occhio sempre fisso sul Lombardia, già conquistato due volte in carriera.

