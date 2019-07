Ciclismo – Phil Bauhaus trionfa nel criterium inaugurale dell’Adriatica Ionica Race

Phil Bauhaus ha vinto il Criterium di apertura della seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race: il tedesco ha vinto in volata sul colombiano Alvaro Hodeg e sul belga Sep Vanmarcke

Prende il via la seconda edizione dell’Adriatica Ionica Race, inaugurata quest’oggi con il Criterium d’apertura vinto da Phil Bauhaus in quel di Mestre. Il ciclista tedesco della Bahrain Merida ha trionfato in volata davanti al colombiano Alvaro Hodeg (Deceuninck Quick Step) e al belga Sep Vanmarcke (EF Education First); quarto Davide Martinelli (Deceuninck Quick Step). La gara non era valida per la classifica generale ma soltanto per l’assegnazione delle maglie.

