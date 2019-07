Non solo ciclismo! Dall’idea degli altoparlanti sul pullman del team al taglio di capelli, Sagan rivela: “ecco perchè l’ho fatto”

Sagan, l’idea degli altoparlanti sul pullman ed il cambio look: lo slovacco della Bora si racconta a 360 gradi

Peter Sagan è uno dei ciclisti più amati al mondo: lo slovacco della Bora ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi per le sue imprese in sella alla sua bici, ma soprattutto per il suo carattere unico. Sempre sorridente, pronto a scherzare, disponibile con i tifosi, Sagan è un campione nella vita così come in bici.

Il ciclista della Bora ha concluso due giorni fa il suo ottavo Tour de France, nel quale ha conquistato la sua settima maglia verde. Un record pazzesco per lo slovacco, che alla ‘rosea’ ha parlato della sua vita a 360 gradi, partendo dall’idea avuta di mettere gli altoparlanti per la musica sul bus per intrattenere i tifosi: “eh. Prima le canzoni decidevo io. Ora le ha prese in mano la squadra. Mi sembrava tutto troppo triste, la gente aspettava una, due ore al bus, per una foto o un autografo. Senza niente. Allora ho detto “compriamo una cassa, almeno ascoltano un po’ di musica”. Punk, rock, pop, rap. Non vado ai concerti, anzi sono stato per caso a sentire David Guetta ad Ibiza, ma preferisco serate diverse. Troppa gente per il mio stile”.

Famoso per il suo look stravagante, con capelli lunghi fino alle spalle, Sagan ha finalmente deciso di darci un taglio: “ho portato i capelli lunghi 3 anni di fila. Non c’è un’idea dietro ai miei look. Un giorno mi sono detto “Non me li taglio più”, e per 3 anni non l’ho fatto“.

Sagan ha poi spiegato di vivere alla giornata: “non riesco a programmare niente con molto anticipo. Se mi chiede adesso dove andrò in vacanza, non lo so. Però è bello pensare alla giornata, vivere il momento. La cosa più importante è il tempo che passo con mio figlio Marlon“, ha aggiunto prima di concludere con un commento riguardante la sua vita sentimentale, un anno dopo la separazione con la moglie Katarina: “in questo momento sono un uomo libero“.

