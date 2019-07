Ciclismo – A Norfolk una scena tutta da ridere: ciclisti sbagliano percorso in gara [VIDEO]

Ciclisti sbagliano strada in una gara a Norfolk: la scena è tutta da ridere

Davvero incredibile quanto accaduto qualche giorno fa durante una gara di ciclismo maschile ai Campionati Nazionali HSBC. I ciclisti sono stati costretti a fare ‘marcia indietro’ a causa di un clamoroso errore: i corridori in gara hanno infatti sbagliato percorso, dirigendosi in una direzione che non era prevista dal tragitto della tappa, segnalata per errore dagli organizzatori. Ad avvisare i ciclisti sono stati gli spettatori che hanno urlato più volte “è la direzione sbagliata, di qua…“.

Alcuni corridori hanno fatto in tempo a svoltare prima di proseguire nella direzione sbagliata, la testa del gruppo invece ha dovuto fare retrofront finendo inevitabilmente in fondo al gruppo. Una scena davvero esilarante a Norfolk.

Valuta questo articolo