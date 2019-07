Ciclismo – Doping, trovato positivo Devis Cinni: sospeso in via cautelare

Devis Cinni sospeso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo alla sostanza Eritropoietina Ricombinante

Nuovo caso di doping nel ciclismo. Devis Cinni sospseso in via cautelare dopo essere stato trovato positivo alla sostanza Eritropoietina Ricombinante. Lo rende noto il TNA tramite un comunicato ufficiale: “la Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare Devis Cinni (tesserato Acsi – ciclismo), riscontrato positivo alla sostanza Eritropoietina Ricombinante a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia fuori competizione, effettuato a Misano Adriatico il 14 giugno 2019“.

