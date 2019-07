Ciclismo – Dichiarazioni shock di Lance Armstrong: “doping? Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”

Affermazioni importanti di Lance Armstrong ai micrfoni di NBC Sports: l’ex ciclista torna a parlare delle sue vittorie cancellate per doping al Tour de France

E’ iniziato da pochi giorni il Tour de France 2019 e non sono mancate le forti emozioni. Ieri la vittoria di Elia Viviani in volata a Nancy ha fatto sognare tutti gli appassionati italiani, ma la Grande Boucle fa sempre tornare in mente anche altri avvenimenti, come i successi di Lance Armstrong del 1999 e 2005 cancellati successivamente per doping.

Il ciclista statunitense è dunque tornato a parlare delle sue vittorie: “avrei vinto quelle corse lo stesso se avessimo gareggiato tutti da puliti. Abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare, come facevano altri, per vincere“, ha affermato ai microfoni di NBC Sports.

