Ciclismo – Il Ct Cassani ha scelto gli azzurri per il test event Preolimpico di Tokyo 2020

Test event Tokyo 2020: il ct Cassani ha scelto la sua Nazionale preolimpica

Domenica 21 luglio sulle strade di Tokyo si realizzerà il Test Event Preolimpico. Per la competizione il CT Davide Cassani ha convocato questi azzurri:

Dario CATALDO-ASTANA PRO TEAM

Davide FORMOLO-BORA-HANSGROHE

Fausto MASNADA-ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC

Diego ULISSI-UAE TEAM EMIRATES

Il percorso del Test Event misura 179 Km, più breve rispetto alla prova Olimpica del 2020, con partenza alle 12.00 (ora locale) da Musashino-no-mori Park ed arrivo a Fuji International Speedway. Al via ci saranno 24 Team per un totale di 120 partecipanti. La corsa è inserita nel calendario dell’UCI Asia Tour (classe 1.2). Non è inserito per il Test Event il monte Fuji ma gli atleti dovranno affrontare il Yamabushi Tunnel (1121mt), il Kogasaka Pass (1111 mt) ed il Mikuni Pass (1171mt) passando per il lago Lake Yamanakako. All’ingresso del Fuji International Speedway, gli atleti effettueranno due giri del circuito per concludere la corsa.

La Nazionale del CT Cassani partirà dall’Hotel Le Robinie (Solbiate Olona) verso Tokyo il giorno mercoledì 17 luglio.

