Ciclismo – Confermata la squalifica di Cobo, a Froome la Vuelta 2011: sui social il commento del britannico [FOTO]

A Froome la vittoria della Vuelta di Spagna 2011: il commento social del britannico del Team Ineos

Chris Froome sorride: seppur non è mai bello aggiudicarsi la vittoria di una gara per motivi legati a squalifiche per doping od altre scorrettezze, il britannico può festeggiare perchè il successo della Vuelta di Spagna 2011 è stata assegnata a lui dopo la squalifica di Cobo, confermata oggi.

Mentre segue comodamente da casa il Tour de France a seguito del terribile incidente al Giro del Delfinato, per Froome è arrivato un regalo speciale, che ha così commentato sui social: “Meglio tardi che mai! La Vuelta 2011 mi porta ricordi davvero speciali per me ❤️”

Valuta questo articolo